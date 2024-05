Caivano, Meloni: «Lo Stato ha dimostrato di mantenere impegni»

(LaPresse) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervneuta a Caivano, in provincia di Napoli, all'inaugurazione del centro sportivo ex Delphinia appena riqualificato e intitolato a Pino Daniele. «Il messaggio che abbiamo diffuso è che lo Stato può fare la differenza, le istituzioni possono fare la differenza, che lo Stato può mantenere i suoi impegni, che le istituzioni possono mantenere gli impegni», ha dichiarato Meloni. «Qui lo Stato e le istituzioni si sono comportate come dovrebbero fare sempre. Sono state chiamate da un cittadino, hanno preso una posizione, fatto un annuncio e quell'annuncio non è caduto nel vuoto. Questo vuol dire accendere una speranza».