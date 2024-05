Caivano, Meloni: «Meglio una politica che rischia rispetto a chi si gira dall'altra parte»

EMBED

(LaPresse) «Questa è solamente una tappa del nostro lavoro. Sono molti altri gli interventi in via di realizzazione». Lo ha dichiarato la premier Giorgia Meloni intervenendo alla riapertura del centro sportivo ex Delphinia a Caivano. «È un lavoro che abbiamo portato avanti prima di tutto per sfidare noi stessi, ma anche per dire che è molto più seria una politica che prova a risolvere il problema a costo di fallire che una che preferisce fingere che quel problema non esiste e voltarsi dall'altra parte», ha aggiunto Meloni.