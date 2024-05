Campania Legge, il concorso di Maurizio de Giovanni

Una festa per la lettura ma non solo. È la giornata finale del progetto “Campania Legge Contest”, ideato dalla Fondazione Premio Napoli con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. La manifestazione si è tenuta oggi 31 maggio al teatro Sannazaro. Un modo, per gli enti pubblici che l’hanno concepita, per monitorare la salute del libro come strumento di formazione e crescita. A salire sul palcoscenico per introdurre i lavori delle scuole che hanno partecipato, il direttore dell’Ufficio scolastico Ettore Acerra e il presidente di “Campania legge” Maurizio de Giovanni.

Servizio di Vincenzo Cimmino