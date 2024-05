Campania, Schlein: «Don Patriciello? Nostro linguaggio non prevede dileggio»

(LaPresse) "Le parole di De Luca su Don Patriciello? Abbiamo sempre detto che il nostro linguaggio non prevede alcun tipo di vituperio o dileggio, non ci appartiene. Noi invece ringraziamo il forte contributo al contrasto alle mafie che tutti i nostri amministratori e militanti stanno dando tutti i giorni”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine della sua visita al Salone del libro di Torino. "Ieri ero a Castelvetrano che sta cercando di ricostruirsi un futuro e di levarsi di dosso il pregiudizio - ha aggiunto Schlein - ho incontrato una bella comunità guidata da un candidato sindaco straordinario, Marco Campagna, che ha deciso di restare lì anche quando era più difficile per costruire un’alternativa di lavoro, di opportunità per i giovani contro le mafie. Il Pd sarà sempre impegnato contro ogni forma di criminalità organizzata”.