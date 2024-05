Campi Flegrei, gli effetti di bradisismo e terremoto sui bambini: l'analisi dello psicologo

(LaPresse) «Rifiuto di andare a scuola, aumento dei casi di angoscia da separazione e di enuresi, difficoltà a dormire. Sono gli effetti del bradisismo sui bambini dei Campi Flegrei. Di fronte a questa situazione oggi diamo il via a un progetto di monitoraggio con la collaborazione del comune di Pozzuoli e l'Università Cattolica di Milano per la formazione di tutori di resilienza che interverranno nelle scuole. Il loro ruolo sarà quello di comunicare con i bambini per spiegare i fenomeni che stanno vivendo oltre al supporto dei professionisti psicologi». Sono le parole di Armando Cozzuto, presidente dell'Ordine degli psicologi della Campania, che ha annunciato il via al progetto nel corso dell'incontro tra gli psicologi campani con il presidente della Regione Vincenzo De Luca presso l'auditorium del Centro Direzionale di Napoli.