Bradisismo Campi flegrei, Manfredi: «Fenomeno può durare mesi, va gestito»

(Lapresse) Il sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, è intervenuto sull'emergenza bradisismo nei Campi Flegrei nel corso di una conferenza stampa a Palazzo San Giacomo: «Il fenomeno potrebbe durare mesi, non c'è rischio di danni strutturali seri, bisogna imparare a conviverci come fanno da sempre le popolazioni residenti in quell'area», ha detto Manfredi.