Campi Flegrei, Musumeci: «Non ascolto opposizioni o maggioranza, solo istituzioni»

(LaPresse) Il governo Meloni e il ministro per la Protezione civile Sebastiano Musumeci stanno lavorando a delle misure di prevenzione del rischio sismico nei Campi Flegrei. Martedeì 28 novembre, a Roma, c'è stato un vertice a cui ha preso parte anche il capo dipartimento nazionale Fabrizio Curcio e l'assessore per la Protezione civile della Regione Campania Mario Morcone. «Preferisco non ascoltare le voci delle opposizioni né quelle della maggioranza. Obbedisco soltanto alle esigenze del territorio. Con le istituzioni stiamo lavorando sin dal primo momento. Abbiamo varato in pochissimi giorni un decreto legge che sta per essere convertito dal parlamento. È un tema delicato che non può prestarsi a strumentalizzazioni», ha detto Musumeci, a margine di un evento nella Capitale.