In volo per studiare il supervulcano dei Campi Flegrei

(Video di Sergio Siano, Newfotosud). In volo sul supervulcano. Sulla terra che si alza, trema, sussulta, sbuffa. Sulla caldera che fa paura, ma quanto appaiono lontane le 82 mini-terremoti registrate in una settimana, dal 4 al 10 aprile, e anche l’ultima scossa, di magnitudo 2.7, la scorsa notte. Colpisce la mescolanza di antico e moderno, le case che sembrano sovrapporsi l’una sull’altra, il lago d’Averno tinto di rosso. Il sottofondo è il rombo dei motori interrotto soltanto da qualche parola scambiata in cuffia; mentre la macchina è pronta a registrare quel che non si vede. Viaggiare a bordo dell’aereo speciale serve a capire meglio i fenomeni in atto: «Il Mattino» lo ha fatto con i ricercatori di Benecon, sedendo accanto al pilota di un bimotore equipaggiato con un sensore termico ad altissima tecnologia e un altro, il Phaseone, che acquisisce immagini georeferenziate.

Il reportage di Maria Pirro a mille metri d'altezza