Caserta, tornano le gare di primo soccorso della Croce Rossa Italiana

Il 15 e 16 settembre la città di Caserta si tingerà di rosso con la ventottesima edizione delle Gare Nazionali di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana. Competizione questa organizzata con il supporto del Comitato regionale Campania e del Comitato di Caserta. Centinaia i volontari, suddivisi in diciotto squadre, provenienti da tutte le regioni italiane, che gareggeranno nel borgo di Casertavecchia dove saranno allestiti scenari di emergenza trasformati per l’occasione in veri e propri teatri di intervento. Le attività inizieranno domani con una sfilata dei volontari della Croce Rossa Italiana dal piazzale antistante la Reggia di Caserta ad uno dei cortili interni. Sabato, poi, alle 9 le gare avranno ufficialmente inizio a Casertavecchia e si concluderanno con la premiazione. La presentazione della manifestazione al Comune di Caserta.

Servizio di Maria Beatrice Crisci