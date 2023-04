Cittadinanza onoraria a Benevento all'Ambasciatore Zazo: Non dimentico mie origini sannite

(Agenzia Vista) Benevento, 14 aprile 2023

«Sono onorato e anche un po emozionato perché io sono nato a Benevento e poi sono stato in giro per il mondo come diplomatico. Ovviamente però non ho mai dimenticato le mie origini sannite, anzi l'ho rafforzate, soprattutto la mia precedente esperienza in Australia», le parole dell'Ambasciatore Zazo, che ha ricevuto la cittadinanza onoraria a Benevento.

Otto Channel

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev