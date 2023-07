Clima, la paura di una giovane commuove il ministro Pichetto Fratin

(LaPresse) Commozione sul palco del Giffoni Film Festival, con una giovane scoppiata a piangere dopo aver ammesso di aver paura per il proprio futuro cui ha fatto seguito la risposta, con la voce rotta, del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. «Io ministro le confesso che ho molta paura per il mio futuro - ha detto la ragazza - io personalmente soffro di eco ansia, alle volte penso che non ho un futuro perché la mia terra brucia, in questi giorni in Sicilia sta bruciando tutto, io non lo so se voglio avere figli ministro, io non lo so. Parlate di 2030, 2050, obiettivi lontani, ma lei non ha paura per i suoi figli, i suoi nipoti?». Il ministro le ha risposto con gli occhi lucidi e la voce rotta dall'emozione, tanto da doversi interrompere: «Io ho la forza del dubbio e lo dico sinceramente ma abbiamo un dovere, io ho il dovere della carica che ricopro, ho il dovere verso di voi, e verso i miei nipoti».