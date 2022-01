(Agenzia Vista) Napoli, 01 gennaio 2022

«Credo sia l'unica città in cui si suona, è una grande responsabilità perché diamo voce anche a chi stasera non può esibirsi, è una cosa meravigliosa». Lo ha detto Maldestro al concerto di Capodanno “Passione Live” al Maschio Angioino di Napoli, organizzato a Area Live e andato in onda in diretta streaming.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it