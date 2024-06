Controlli dei carabinieri a Capri

Intensificati i controlli sull’isola di Capri e lungo le coste da parte dei carabinieri della compagnia di Sorrento secondo le disposizioni del comando provinciale di Napoli. In campo non solo pattuglie in strada, anche motovedette e un elicottero. Nel mirino sono finite soprattutto le irregolarità in mare e la guida incosciente di imbarcazioni.