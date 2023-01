Controlli Nas in oltre 600 Rsa, irregolare una su 4

(LaPresse) Un quarto delle strutture per anziani irregolari. Questo il bilancio dei controlli compiuti dai carabinieri del Nas nel periodo delle festività di Natale e Capodanno in oltre 600 Rsa e case di riposo. 27 persone sanzionate per violazioni penali e 133 per illeciti amministrativi. È stata inoltre disposta la chiusura di 6 strutture ricettive, risultate abusive o deficitarie in materia sanitaria e assistenziale.