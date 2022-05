“Coppia aperta quasi spalancata” al teatro Ricciardi

Il teatro Ricciardi accoglie un classico di Dario Fo e Franca Rame. Coppia aperta quasi spalancata è l’ultimo spettacolo della rassegna Venerdì tra teatro e letteratura diretta da Ferdinando Troiano, giunta alla terza edizione. In scena il riadattamento del testo diretto e interpretato da Lidia Miceli e Alessandro Moser, prodotto da Murìcena Teatro. Dallo spunto autobiografico della coppia di artisti comincia il racconto di una storia d’amore turbolenta. Tra i drammi e i contrasti che conosce bene chiunque abbia avuto una relazione amorosa, c’è la fuga dalla realtà e la follia utopistica. Il viaggio sentimentale ispira i due attori - con la straordinaria partecipazione di Massimo Di Michele - a precipitare in dinamiche ironiche e spazi astratti definiti luoghi della memoria. Uno dei testi più adattati all’estero per il carattere universale che il significato della drammaturgia assume, racconta la storia di Antonia e del suo uomo, Uomo appunto, che dopo anni di matrimonio monogamo provano, su insistenza del marito, ad “aprire” la coppia verso relazioni più o meno fugaci al di fuori della vita coniugale. Questo diversivo scardina totalmente il tradizionale assetto familiare e mette in risalto le reazioni emotive dei personaggi, in un flusso continuo di ricordi, rimpianti e immancabili confessioni.

Servizio di Dalia Coronato