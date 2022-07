Così fan tutte in scena al Castello di Casertavecchia

Il progetto liberamente tratto dall’opera di Mozart nasce da un’idea di Mario Tronco che cura gli arrangiamenti musicali insieme a Leandro Piccioni per la regia di Giuseppe Miale di Mauro. Viviana Cangiano e Serena Pisa sono Fiordiligi e Dorabella, due giovani donne innamorate e impazienti di vivere la vita. Il duo, conosciuto come Ebbanesis, veste i panni di molteplici personaggi e alternano la recitazione al canto, accompagnate dagli strumenti classici della posteggia come la chitarra manouche di Alessandro Butera, il mandolino di Marcello Smigliante Gentile e la chitarra classica di Gianluca Trinchillo; in una storia raccontata da due sorelle, come un lungo flash-back. Per info e prenotazioni su tutti gli altri eventi del festival scrivere a info@teatrocivico14.it.

Video di Dalia Coronato