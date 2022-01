Covid, a Napoli corteo anti-restrizioni: «Tamponi e mascherine Ffp2 siano gratuiti»

(LaPresse) Un corteo animato dai disoccupati del Movimento 7 novembre, dai lavoratori del Porto e da alcuni aderenti ai Cobas ha raggiunto il palazzo della prefettura di Napoli per manifestare contro le ulteriori restrizioni annunciate per rispondere all'aumento dei contagi. «I tamponi e le mascherine Ffp2 devono essere gratuiti per tutti. Non possono essere sempre le famiglie e i lavoratori a pagare per le carenze del sistema sanitario nazionale e per le scelte errate dei governi che si sono alternati in questi anni», protestano i manifestanti.