Covid, De Luca: «In Campania numero decessi più basso d'Italia nonostante carenza personale»

(LaPresse) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, in prefettura a Napoli, ha firmato il protocollo per il numero di emergenza unico. Durante il suo intervento De Luca, nel giorno in cui termina lo stato di emergenza sanitario, ha voluto ringraziare il personale sanitario e amministrativo che si è distinto per l'impegno profuso durante i due anni di pandemia. «Oggi si conclude lo stato di emergenza sanitaria, un'occasione per ringraziare chi ci ha aiutato. Sono stati anni pesanti, ma la Campania è la regione con il numero più basso di decessi Covid d'Italia. E aver ottenuto questo risultato nell'area metropolitana più congestionata d'Europa, e con 10-15mila dipendenti in meno rispetto alla media nazionale, è una cosa che grida vendetta», ha detto De Luca.