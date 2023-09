Covid, De Luca: «Incremento inevitabile, a ottobre vaccini contro nuova variante»

EMBED

(LaPresse) «Bisogna tenere gli occhi aperti per quanto riguarda il Covid. Vi è una nuova variante non pericolosa per la popolazione più giovane ma è aggressiva per quanto riguarda fragili e anziani. Con l'apertura dell'anno scolastico è inevitabile un incremento dei contagi». Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania a Palazzo Santa Lucia margine della presentazione di BaccalàRe, l'evento gastronomico in programma dal 14 al 19 settembre a Napoli. «Ci siamo organizzati con nuovo vaccini in grado di contrastare la nuova variante arriveranno tra il 2 e il 6 ottobre e verranno impegnati per vaccinare tutti gli ospiti delle Rsa», ha agigunto De Luca.