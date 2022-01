(LaPresse) Per far fronte alla quarta ondata l'Ospedale Cotugno di Napoli ha convertito tutti i reparti in posti letto Covid oltre ad aumentare le terapie intensive. «Ci aspettiamo il picco entro fine gennaio, per evitare il collasso delle strutture sanitarie è bene insistere sulle terapie domiciliari», così ai microfoni di LaPresse Roberto Parrella, direttore del reparto Malattie Infettive dell'ospedale Cotugno.