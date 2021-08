Covid: dal primo settembre tornano i controllori sui bus, perplessi aziende trasporti e lavoratori

(LaPresse) Dal primo settembre tornano i controllori sui bus del trasporto pubblico locale per verificare l'utilizzo delle mascherine e il rispetto della distanza di sicurezza. La proposta del governo incontra le perplessità dell'Anm, Azienda napoletana mobilità e dei lavoratori. «Abbiamo 120 controllori già in campo ma servono risorse per implementare l'organico». Così ai microfoni di LaPresse Aldo Paribelli direttore del Servizio Trasporti di Superficie dell'Anm. «Siamo allarmati - precisa Alfonso Langella, segretario generale Fit Cisl Campania, temiamo per l'incolumità dei colleghi chiamati a svolgere le funzioni di controllo a bordo dei mezzi». Per Nino Simeone, componente della commissione Trasporti del Comune di Napoli, «la proposta del governo deve essere l'occasione per nuove assunzioni e per la riqualificazione del personale dell'azienda di trasporto pubblico locale».