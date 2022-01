Covid, tamponi gratis ad assessori e consiglieri comunali: esplode la protesta a Napoli

(LaPresse) - Contro l'annunciata ordinanza della giunta comunale di Napoli che stabilisce la gratuità dei tamponi per gli assessori, i consiglieri e i dipendenti di Palazzo San Giacomo è esplosa la protesta del movimento disoccupati 7 novembre, dei lavoratori aderenti ai Cobas e dei centri sociali. «È inaccettabile che siano proprio le fasce più deboli come i disoccupati e i lavoratori precari a dover pagare il costo della crisi sanitaria, chiediamo tamponi e mascherine Ffp2 gratis per tutti», così Edoardo Sorge del Movimento disoccupati 7 novembre.