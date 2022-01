Covid, Tar sospende ordinanza De Luca. Il preside anti-dad: «Ho difeso scuola da attacco immotivato e proditorio»

(LaPresse) La V sezione del Tar Campania sospende l'ordinanza con la quale la Regione Campania ha disposto la didattica a distanza in tutte le scuole elementari e medie del territorio. Ai microfoni di LaPresse, il preside dell'istituto Sauro-Errico-Pascoli di Napoli, Piero De Luca, che questa mattina si era rifiutato di attivare la Dad ritenendo l'ordinanza di De Luca «molto discutibile» perché «scavalca quella nazionale» e quindi «ho ritenuto di non attivare la dad». «Ho difeso la scuola da un attacco immotivato e proditorio. Siamo stati colti di sorpresa da un'ordinanza che re-introduceva la dad proprio mentre lavoravamo alacremente per garantire il rientro in piena sicurezza».