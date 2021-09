(Agenzia Vista) Napoli, 27 settembre 2021

Il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà a Napoli per un evento elettorale a sostegno di Gaetano Manfredi. Nelle immagini il ministro beve il caffè in un bar del centro storico e commenta i risultati sportivi del Napoli.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it