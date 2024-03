Dantedì: il rebus del codice matematico della Divina Commedia

Domenico Piccolo, professore emerito di statistica dell’Università Federico II e autore per i principali editori accademici, è un punto di riferimento per chi si occupa della scienza dei numeri, di fenomeni statistici e delle probabilità. Affascinato da tutto ciò che si trova alla “cerniera” tra la sua disciplina e scienze umane, Piccolo ha commentato per il Corriere del Mezzogiorno il video sul “codice matematico” della Divina Commedia: «Accettare che queste evidenze siano casuali è francamente inverosimile».