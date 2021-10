De Luca: «I cinquestelle hanno cercato di mettere il cappello sulla vittoria di Manfredi»

(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2021

«In relazione alla vicenda elettorale di Napoli gli amici dei 5 Stelle hanno tentato di mettere il cappello sulla vittoria. Sono arrivati i dirigenti pentastellati in blocco in città. In realtà sono andati poco sopra il 9% rispetto al 62% preso da Manfredi. È inappropriato tentare di mettere il cappello, non si fa», lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, durante una diretta pubblicata sul suo profilo Facebook.

Courtesy Facebook Vincenzo De Luca

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it