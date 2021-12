(Agenzia Vista) Napoli, 31 dicembre 2021

«Lunedì prossimo diventano regioni in zona gialla, la Lombardia, il Lazio, il Piemonte, il Veneto, le Marche, la Sicilia. La Campania resta zona bianca. Abbiamo fatto l'impossibile, nessuno in Italia si sarebbe aspettato una cosa simile», così il presidente della Campania De Luca in diretta Facebook.

