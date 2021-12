De Luca: «Comunicazione istituzionale sui vaccini pessima, è sconcertante»

(Agenzia Vista) Napoli, 24 dicembre 2021

«La qualità della comunicazione istituzionale» sul Covid e sulle vaccinazioni è stata pessima e ancora oggi è sconcertante». «Ancora oggi sui vaccini e sul Covid parlano troppe persone quotidianamente, e non mi riferisco tanto alle trasmissioni televisive che hanno dato il peggio di sé in questi mesi nel creare confusione e accapigliamenti solo per aumentare gli ascolti. Abbiamo il responsabile dell'Istituto superiore di sanità, poi abbiamo il responsabile del Comitato tecnico-scientifico, poi abbiamo il consulente del ministro della Salute, poi il consulente del commissario al Covid, poi abbiamo l'Ema, poi l'Aifa, a tutti questi si aggiungono decine di virologi e infettivologi, e poi elementi di ogni origine e qualità: giornalisti, pseudo intellettuali, storici, filosofi, parcheggiatori abusivi. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev