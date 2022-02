(Agenzia Vista) Napoli, 18 febbraio 2022

«La situazione Covid va rapidamente migliorando, ci stiamo avviando verso la fuoriuscita dell'epidemia e cominciamo a imboccare strada per ritorno a normalità. Dopo la prossima settimana torneremo in zona bianca», così Vincenzo De Luca in diretta su Facebook.

Facebook Vincenzo De Luca

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it