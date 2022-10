De Luca: «Grande manifestazione a Napoli per la pace»

(Agenzia Vista) Napoli, 07 ottobre 2022

«Abbiamo avviato una mobilitazione che dovrà concludersi l'ultimo fine settimana di ottobre a Napoli per la pace. Abbiamo avuto dal 24 febbraio una evoluzione sempre più drammatica della guerra in Ucraina, abbiamo detto delle grandi responsabilità della Russia, abbiamo sostenuto l'Ucraina e negli ultimi giorni abbiamo assistito a una drammatizzazione della guerra», le parole di De Luca in diretta Facebook.

Fb De Luca

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev