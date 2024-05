De Luca nella bufera per il commento su Don Patriciello

EMBED

(LaPresse) Dopo le polemiche per la sua battuta sul parroco anti camora Don Maurizio Patriciello, definito il «Pippo Baudo di Napoli Nord», Vincenzo De Luca va al contrattacco. «Ho Rispetto per don Patriciello ma non ha il monopolio della lotta alla camorra», ha detto il governatore della Campania, che era stato criticato anche dalla premier Meloni , che aveva parlato di segnale spaventoso. «Pensi ai fondi di coesione territoriale da sbloccare non alle fanfaluche», l'affondo di De Luca nei confronti della presidente del Consiglio. «La sua ironia mi addolora, le sue parole mettono a repentaglio la mia vita», aveva invece commentato il prete