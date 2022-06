De Luca: «No al parassitismo, percettori reddito di cittadinanza accettino lavori stagionali mantenendo sussidio»

(Agenzia Vista) Napoli, 10 giugno 2022

«Rilancio la proposta della Regione Campania. Senza toccare il reddito di cittadinanza, dare 500 euro in più oltre il reddito, pagati dalle imprese a chi percepisce il reddito e accetta di fare lavori stagionali. Noi siamo disposti a garantire risorse per il trasporto gratuito. Bisogna aiutare chi non può lavorare, aiuto sì, ma parassitismo no», le parole del presidente della Campania De Luca in diretta Facebook.

Fb Vincenzo De Luca

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev