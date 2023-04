(Agenzia Vista) Ercolano, 04 aprile 2023

«Ve lo dico subito. Non abbiate dubbi, staremo qui ancora per molti, molti anni», le parole del presidente della Campania De Luca al cantiere per il rinnovo della stazione Eav di Ercolano.

Fb De Luca

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it