De Luca: «Non perdete la testa a Ferragosto»

(Agenzia Vista) Napoli, 06 agosto 2021

«Vi prego di non perdere la testa a Ferragosto, vi prego di indossare la mascherina, vi prego di essere responsabili per voi e per i vostri figli e di capire che più siamo responsabili e prima finisce questo calvario del covid. Non so come dirvelo», lo ha detto Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, durante la diretta trasmessa dal suo profilo Facebook.

Courtesy Facebook Vincenzo De Luca

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it