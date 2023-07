(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2023

«Grande confusione in Italia. vi è stata una tornata elettorale in Molise che ha registrato l'ennesimo successo del centrosinistra e del famoso campolargo. Io direi ai dirigenti del Pd di mettersi comodi, c'è sempre un altro 10% di voti da perdere. Siamo ridotti a fame elettorale», le parole di De Luca in diretta Facebook.

Fb De Luca

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev