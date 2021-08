De Luca: «Pd deve parlare di sicurezza, sennò facciamo regalo a quel neanderthal di Salvini»

(Agenzia Vista) Roma, 30 agosto 2021

«La capacità di attrazione del Pd oggi è pari zero. Dal punto di vista del programma il Pd oggi è il partito di che cosa? Io non so cosa rispondere. Nel linguaggio politico del Pd c'è una parola che non esiste, la sicurezza. Noi dobbiamo parlare di sicurezza, sennò facciamo un regalo a quel neanderthal di Salvini», così Vincenzo De Luca alla Festa dell'Unità di Bologna.

