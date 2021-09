(Agenzia Vista) Napoli, 03 settembre 2021

«Qual è la proposta di chi è contrario al green pass? Che cosa dobbiamo fare? Per evitare la chiusura dell'economia del nostro Paese cosa dobbiamo fare? Salvini non fa testo, ma anche un persona gradevole come l'onorevole Meloni dovrebbe chiarire», così il presidente della Campania De Luca nel corso della diretta Facebook sul Covid.

