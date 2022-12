De Luca: «Rinnovamento Pd? Impresa quasi impossibile, congresso autoreferenziale»

(Agenzia Vista) Napoli, 19 dicembre 2022

«Rinnovamento del Pd con il congresso? C'è da augurarselo per l'equilibrio della vita politica italiana che ci possa essere un rinnovamento radicale e totale del gruppo dirigente, ma è un'impresa al limite dell'impossibile. Il presupposto è mettere da parte tutti quelli che per 15 anni sono stati in organismi dirigenti del Pd e nel governo nazionale. Tutti, nessuno escluso. Il congresso è fatto sulla base di regole demenziali, totalmente autoreferenziali. Mi hanno detto che hanno inventato il tesseramento al Pd con la carta di credito, con il pos. Questo con la motivazione di evitare i pacchetti di tessere. Ma non era più semplice obbligare a ognuno di andare a farsi di persona la tessera? 28 euro per il tesseramento a persona, ma dove vivono questi miserabili?». Così il presidente della Campania, Vincenzo De Luca.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it