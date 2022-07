De Luca: «Salvini senza barba sembra un capitone»

(Agenzia Vista) Napoli, 29 luglio 2022

«Porto l'onorevole Salvini nel cuore, come una reliquia, anche perché è gradevole sul piano dei rapporti umani, il problema si pone quando parla di politica, ma al di là della politica c'è stato un episodio rilassante che ci ha colpito: s'è tagliato la barba determinando sul piano estetico un effetto pinguino, con tutta quella pappagorgia. A Napoli si sarebbe detto un effetto capitone. Non so da chi prende consigli sul piano estetico, sappiamo che sul piano politico va a ruota libera». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social del venerdì.

Agenzia Vista