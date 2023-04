De Luca scherza sulla gastronomia del Nord Italia: «Sono ancora al Mesozoico»

(LaPresse) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la conferenza stampa di presentazione del Napoli Comicon, l'evento dedicato agli amanti dei fumetti che si terrà nella città partenopea dal 28 aprile al 1 maggio, scherza con i cronisti. «I nostri amici del Nord a volte hanno momenti di confusione. Almeno dal punto di vista della creatività non li vediamo proprio. È un po' come per la gastronomia, è un'altra dimensione. Loro sono ancora al Mesozoico. Non sono ancora arrivati a completare il processo di civilizzazione gastronomica tranne qualche eccezione«, ha detto De Luca.