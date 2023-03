De Luca: «Schillaci? So solo che esiste un ministro della Salute che si chiama così»

(Agenzia Vista) Napoli, 28 marzo 2023

«Per adesso non so assolutamente nulla delle decisioni del ministro Schillaci. So solo che esiste un ministro della Salute di nome Schillaci». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine dell'inaugurazione del nuovo reparto di endoscopia digestiva dell'ospedale Gaetano Fucito di Mercato San Severino, rispondendo a una domanda sulla possibilità di un aumento degli stipendi per i sanitari al lavoro nei pronto soccorsi.

Vincenzo De Luca

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev