De Luca e lo sfottò alla Meloni: «Dovevo fare questa considerazione... da patriota»

(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2021

«Una parlamentare italiana adopera un linguaggio demagogico, non è che Mattarella non fosse patriota. E' stato più patriota chi ha garantito la salute dei cittadini italiani, a differenza dei patrioti che lisciavano il pelo ai no vax. Era una piccola cosa, da patriota», così Vincenzo De Luca nel corso di un intervento durante l'incontro con i nuovi assunti nei Centri per l’Impiego della Regione Campania.

Facebook Vincenzo De Luca

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev