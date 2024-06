(Agenzia Vista) Roma, 07 giugno 2024

«Altra palla, in questo caso possiamo parlare in maniera davvero appropriata di mongolfiera ed è quella relativa alle liste di attesa. Una cosa grossa. A tre giorni dalla votazione esce un provvedimento che da domani mattina abbatte le liste di attesa», le parole di De Luca in diretta su Facebook.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev