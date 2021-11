(Agenzia Vista) Napoli, 26 novembre 2021

Il governatore De Luca, durante una diretta Facebook sul profilo della Regione Campania, ha parlato della vaccinazioni per gli under 12. «I genitori si affidino ai pediatri e non agli imbecilli e narcisisti o filosofi in disarmo che raccontano idiozie».

Fonte Facebook Regione Campania

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it