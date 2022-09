Di Maio a Napoli: «Gazebo divelto e ragazzi malmenati, ma andiamo avanti»

(Agenzia Vista) Napoli, 17 settembre 2022

«Oggi a Napoli i ragazzi di Impegno civico sono stati malmenati, le loro magliette strappate, il gazebo distrutto. Questa non è campagna elettorale. A chi fa della violenza lo strumento di propaganda politica dico di fermarsi, chiedere scusa. Spero che tutti gli schieramenti politici si uniscano all'appello. Noi andiamo avanti con educazione e rispetto. Queste minacce non ci intimoriscono, non ci fermano». Così Luigi Di Maio, in una dichiarazione.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev