Di Maio: «Calenda esci dalla tua bolla radical chic e vieni a mangiare una pizza a Napoli»

(Agenzia Vista) Napoli, 15 settembre 2022

«Abbiamo preparato un tavolo per tutti, a Calenda dico di venire a mangiare un pizza nei quartieri popolari e di uscire dalla bolla radical chic. Quando offendono me come venditore di bibite stanno prendendo in giro tanti ragazzi e a quei ragazzi dico che non hanno niente di cui vergognarsi», le parole di Di Maio a Napoli dopo le polemiche e gli attacchi sul volo alla trattoria Nennella.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it