Dieta, come bruciare 200 kilocalorie in soli tre minuti: i cinque esercizi brucia-grassi

In ambito sportivo, esiste un allenamento capace di far bruciare più calorie rispetto alla corsa, e si tratta di un insieme di esercizi di forza e resistenza, che coinvolgono tutto il corpo. Squat con manubri: In questo esercizio, si eseguono i classici squat frontali con l'aggiunta dei manubri sulle spalle, che quindi aumentano il peso complessivo Push up con manubri: Conosciute anche come flessioni, in questa variante dell'esercizio le mani stringono dei manubri. Durante il movimento bisogna raggiungere il pavimento con il petto, senza toccarlo. Plank: è un esercizio isometrico molto efficace che brucia da due a cinque calorie al minuto, in base al peso corporeo. Rinforza gli addominali, la schiena e le spalle. Burpees: adatto a chi è già ben allenato. Fa lavorare ogni muscolo del corpo. Jumpin Jack: è una pratica aerobica full body che consente di allenare parallelamente numerosi gruppi muscolari del corpo.

