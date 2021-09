Disabilità e inclusione sociale, il confronto alla Casa del mutilato a Napoli Abbattimento delle barriere architettoniche per favorire l'inclusione sociale, il sostegno alle famiglie con bambini affetti da disabilità e il supporto ai futuri genitori che decidono di intraprendere un percorso di adozione di un minore con disabilità.



Sono i temi affrontati nel corso dell'incontro che si è tenuto ospitato alla Casa del Mutilato, in Piazza Matteotti a Napoli.



La disabilità a Napoli, rappresentata dalle due federazioni, Fand e Fish, si è confronta sulle problematiche della categoria e le possibili soluzioni da attuare sul medio e breve termine e con investimenti minimi.



Abbiamo ascoltato Anna Torre, dell'associazione Ariete Onlus e Fondazione Patrizia Nìdoli Onlus e Sergio Mantile, segretario Ans Campania.



Ha preso parte al meeting anche Gaetano Manfredi per ascoltare le esigenze e proporre possibili soluzioni.