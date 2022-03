Draghi arriva al Maschio Angioino per la firma del patto per Napoli

(LaPresse) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi è appena arrivato al Maschio Angioino di Napoli accolto dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dalla presidente del Consiglio comunale Enza Amato. Tra poco la firma del Patto per Napoli con il primo cittadino. Con la sottoscrizione di oggi il Governo stanzia per Palazzo San Giacomo 1 miliardo e 231 milioni, nell'ambito del più ampio accordo con i capoluoghi di Città metropolitane con disavanzo pro capite superiore a 700 euro. Complessivamente per Napoli, Torino, Reggio Calabria e Palermo sono stanziati 2 miliari 670 milioni di euro. Un percorso che partirà da quest'anno fino al 2042. Lo Stato mette a disposizione un contributo di 1 miliardo 231 milioni di euro per Napoli, con un maggiore impegno di risorse che verrà concentrato nei primi 4 anni. Dal 2022 al 2025 arriverà nelle casse di Palazzo San Giacomo una cifra che si aggira tra i 400 e i 500 milioni. Poco più di 100 milioni all'anno. Dal 2026, per 17 anni, è previsto un trasferimento di circa 800 milioni totali. A fronte del contributo statale il Comune sarà impegnato a recuperare risorse proprie pari ad un quarto di quanto lo Stato erogherà.