Ente Bilaterale Turismo Campania: consegnate le borse di studio

Nuovi professionisti del turismo crescono. Consegnate 60 borse di studio per i figli dei dipendenti del comparto alberghiero e dei servizi turistici dopo l’emergenza Covid e la piena ripresa del settore. Un anno da record per l’occupazione alberghiera, in attesa del sold out dell’Immacolata e degli arrivi in Campania per le festività natalizie. L’iniziativa è dell’Ente Bilaterale Turismo Campania, presieduto da Luana Di Tuoro.



Il nuovo lavoro nel turismo e le prospettive di crescita duratura con le nuove leve pronte ad affrontare le opportunità nell’accoglienza e nei servizi, secondo l’assessore regionale al Lavoro Antonio Marchiello.



Sul superamento della stagionalità del lavoro nel turismo è intervenuto il presidente regionale di Federalberghi, Costanzo Iaccarino.